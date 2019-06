Digitalisierung in Grevenbroich : FDP fordert Antworten zum WLAN

Markus Schumacher kritisiert, dass Antworten der Verwaltung bislang ausgeblieben seien. Verbesserungsbedarf bei der Digitalisierung sehen die Liberalen auch bei der Ratsarbeit im Bernardussaal.

Die Freien Demokraten pochen auf die weitere Verbreitung von freiem WLAN im Stadtgebiet – nicht nur in der Innenstadt – und auch bei Einrichtungen der Stadtverwaltung. Fraktionschef Markus Schumacher hakt nun nach, was aus einem drei Jahre alten Antrag der Liberalen dazu geworden ist. Bereits 2018 und im Februar dieses Jahres habe die Fraktion nachgefragt, bislang aber keine Antwort erhalten. Nun bitten die Liberalen erneut um Auskunft – in der Ratssitzung am 11. Juli. Bürgermeister Klaus Krützen habe ja im Februar das „Schwerpunktthema Digitalisierung“ gesetzt.