Liberale in Grevenbroich wollen Ratsbeschluss : FDP fordert Grundgesetz-Exemplar für jeden Schüler

Grevenbroich Das Grundgesetz wird 70 Jahre alt. Aus diesem Anlass fordert die FDP, jedem Schüler einer weiterführenden Schule in Grevenbroich ein Exemplar der Verfassung auszuhändigen. Das soll der Rat in seiner Mai-Sitzung beschließen. Zudem regen die Freidemokraten an, dass das „Siebzigjährige“ im Unterricht „in angemessener Weise“ gewürdigt werden sollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Deutschland hat am 23. Mai allen Grund zur Freude“, sagt FDP-Chef Markus Schumacher mit Blick auf den „Jubiläumstag“. In den vergangenen 70 Jahren sei das Grundgesetz zwar vielfach geändert oder an die aktuelle Situation angepasst worden, es habe jedoch seinen Wesenskern bewahrt und sei vielfach Vorbild für andere Staaten gewesen.

„Zusammen mit der ausführlichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist das Grundgesetz ein stabiles Fundament unseres Staates und sichert so seit 70 Jahren Frieden, Freiheit und Bürgerrechte“, meint Schumacher. „Darauf können wir stolz sein.“ Nach Meinung der Freidemokraten müsse besonders Schülern vermittelt werden, „wie schwer der Weg zum Grundgesetz war und was wir an dieser Verfassung und diesem Staat haben – trotz der zum Teil berechtigten Kritik und den vielfach offensichtlichen Fehlentwicklungen“.

Wenn jeder Grevenbroicher Schüler auf Initiative der Verwaltung ein Exemplar des Grundgesetzes bekomme, sei dies nicht nur eine „unmittelbare Ansprache der nächsten Generation unserer Stadt“, sondern auch „ein guter Impuls, dies im Unterricht aufzugreifen“.

„Damit sollen die jungen Menschen auch aufgerufen werden, die Möglichkeiten, Rechte und Chancen, die das Grundgesetz den Bürgern bietet, aktiv zu nutzen und so die Gesellschaft zu gestalten und zukunftsfähig zu machen“, betont Markus Schumacher. „Demokratie braucht aktive Bürger, die ihre Rechte kennen, wahrnehmen und sich für Staat und Gesellschaft engagieren.“

Große Kosten verursache diese symbolische Aktion nach Ansicht der FDP nicht, da zum Beispiel die Landeszentrale für politische Bildung kostenlose Textexemplare anbietet. „Somit muss die Stadt nur die Bestellung und die Verteilung an die Schulen übernehmen.“

(NGZ)