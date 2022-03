Parken in Grevenbroich : FDP beklagt: Handy-Parken ist zu teuer

Grevenbroich Seit einiger Zeit können Parkgebühren in der Grevenbroicher Innenstadt auch per Handy bezahlt werden. Es gebe aber Nachteile, beklagt die FDP.

Die Liberalen haben den Bürgermeister daher aufgefordert, das Bezahlsystem attraktiver zu gestalten. „Nach Angaben der Kämmerei kostet die Entleerung des Münzgeldes in den Parkautomaten monatlich mehr als 2000 Euro. Es liegt daher im Interesse der Stadt, darauf hinzuwirken, dass das analoge Bezahlen der Parkgebühren entbehrlich wird“, sagt FDP-Fraktionschef Markus Schumacher. Zwar gibt es in Grevenbroich die Möglichkeit, an den Parkautomaten mit dem Smartphone zu bezahlen – aber nun dann, „wenn der Bürger auch bereit ist, dafür deutlich tiefer in die Tasche zu greifen“.