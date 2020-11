Stadtentwicklung in Grevenbroich : Fast 400.000 Euro gegen leere Läden

Grevenbroich Grevenbroich ist in das NRW-Sofortprogramm zur Stabilisierung von Innenstädten und Zentren aufgenommen worden. Mit den Fördergeldern kann die Stadt eine Strategie gegen die Leerstands-Problematik in der City entwickeln.

Grevenbroich wird insgesamt 387.113 Euro aus dem NRW-Sofortprogramm zur Stabilisierung von Innenstädten und Zentren erhalten. Das meldete jetzt die Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU) gegenüber unserer Redaktion. Mit dem Geld kann die Stadt etwa leerstehende Geschäfte in der Fußgängerzone mieten, um sie anschließend ansiedlungswilligen Interessenten preiswerter anzubieten. Aber auch für ein Zentren-Management kann der Betrag eingesetzt werden. Grevenbroich ist bislang die einzige Kommune im Rhein-Kreis, die in den Genuss dieses Fördergeldes kommt.

Troles hatte die Stadtspitze bereits im Sommer auf die insgesamt 70 Millionen Euro schwere Initiative der NRW-Koalition aufmerksam gemacht. „Ich freue mich, dass die Gelder auch abgerufen wurden“, sagt die Landespolitikerin. Der Lockdown habe vor allem im Einzelhandel und in der Gastronomie zu starken Umsatzeinbußen geführt. Diese könnten auch in Grevenbroich dazu führen, dass sich das Gesicht der Innenstadt nachhaltig verändert, befürchtet Heike Troles. Das Sofortprogramm des Landes ermögliche es, den pandemie-bedingten Folgen aktiv entgegenzutreten. Das sei „ein echter Lichtblick“, nicht nur für den Handel. „Auch die Bürger profitieren von einer starken Innenstadt.“

Das Fördergeld aus Düsseldorf soll dabei helfen, „dass Grevenbroich krisenfest bleibt und fit für die Zukunft gemacht wird“, fasst Heike Troles zusammen. Der Betrag soll noch in diesem Jahr überwiesen werden, das ermögliche „ein rasches Handeln“. Noch liegt die offizielle Mitteilung aus der Landeshauptstadt nicht im Rathaus vor – aber es gibt schon klare Vorstellungen darüber, was die Stadt mit den mehr als 380.000 Euro anfangen möchte, die demnächst auf ihr Konto überwiesen wird. „Wir wollen die Mittel vor allem nutzen, um eine begrenzte Zahl an leer stehenden Ladenlokalen in der Innenstadt anzumieten. Sie sollen von uns dann kostengünstiger an Interessierte untervermietet werden“, berichtet Stadtsprecher Stephan Renner auf Anfrage unserer Redaktion. Mit einem preisgünstigeren Mietangebot könnten eventuell Hürden bei Branchen abgebaut werden, die mit einer Ansiedlung in der Fußgängerzone liebäugeln, aber bis noch gezögert haben.