Reisebüro und Café in Hochneukirch Ein kulinarischer Vorgeschmack auf Kreuzfahrt-Köstlichkeiten

(FR) Wer eine Kreuzfahrt bucht, kann gleich nebenan einen ersten Eindruck von der Kulinarik auf den Urlaubsschiffen gewinnen. Denn Sandra und Jürgen Pust, die seit 17 Jahren das Reisebüro Pust-e-Blume in Hochneukirch betreiben, hatten eine Idee. „Wir hatten während der Pandemie eine sehr schwere Zeit“, sagt Sandra Pust. Da habe man sich Gedanken gemacht, was gemacht werden könnte, damit die Pusts nicht nur auf das Reisebüro angewiesen sind. „Da ich früher immer wieder in der Gastronomie tätig war, hatte ich den Wunsch ein Café aufzumachen“, sagt Sandra Pust. Am 15. Juli 2023 war es soweit. Dort wo früher ein Blumenladen war, stehen nun Stühle und Tische, auf denen Speisenkarten liegen. „Wir bieten Kaffee und Kuchen an, aber auch Frühstück und etwas zum Mittagessen“, sagt Sandra Pust. Ihre badische Heimat ist kaum noch am Dialekt zu erkennen, aber gastronomisch werden Speisen aufgetischt, die auch den Schwaben schmecken würden. Über Maultaschen, Wurstsalat und Bratkartoffeln sowie Kässpätzle dürfen sich nun auch die Hochneukircher freuen. Aber nicht nur sie.