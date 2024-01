Schnee-Räumer kommt nicht durch Falschparker versperren Winterdienst in Grevenbroich den Weg

Dass die Stadtbetriebe überhaupt mit Schneepflug unterwegs sind, hat einen bestimmten Grund. „Wenn die Straßen geräumt sind, brauchen wir weniger Salz“, sagt Stirken-Hohmann. Gestreut wird mit einer Lauge – einem Gemisch aus Salz und Wasser. Allein von November an haben die Stadtbetriebe 300 Tonnen Streusalz verbraucht, einen Großteil in den vergangenen Tagen. „Wir haben jetzt 200 Tonnen nachbestellt“, sagt Michael Jäger von den Stadtbetrieben. Im Dauereinsatz – so wie in Folge des Schneefalls am Mittwoch – „tanken“ die Räumfahrzeuge auf dem Gelände der Stadtbetriebe in Noithausen regelmäßig Nachschub. Die großen fassen jeweils 1600 Liter Salzlauge, die hinten über einen rotierenden Streuteller verteilt wird.