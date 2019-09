Betrugs-Masche in Grevenbroich : „Falscher Polizist“ fordert Geld

Noithausen (NGZ) Opfer eines „falschen Polizeibeamten“ wurde am Montag eine mehr als 90 Jahre alte Grevenbroicherin. Am Montag gegen 9.50 Uhr hatte ein Unbekannter nach ersten Erkenntnissen Kontakt zur Frau angerufen und sie durch eine erfundene Geschichte, dass ihr Name auf einer Liste von Einbrechern für geplante Taten stehe, massiv unter Druck gesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Durch ein längeres Gespräch, in dem auch weitere angebliche „Polizisten“ mit ihr sprachen, wurde die Seniorin dazu gebracht, zwischen 17 und 18 Uhr Geld und Schmuck vor der Tür ihres Hauses am Grabenweg zu deponieren, damit die „Polizei“ es abholen und in Sicherheit bringen könne. Kurz darauf waren die Wertsachen verschwunden.

Am nächsten Tag meldete sich der vermeintliche Polizeibeamte erneut und forderte sie auf, weiteres Geld zu überweisen. Ein Taxi würde sie zu einer Poststelle fahren. Dazu kam es jedoch nicht. Die Frau rief ihre Tochter an, die die echte Polizei informierte. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wer zur Tatzeit (16. September, 17 bis 18 Uhr) am Grabenweg Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 02131 3000 zu melden. Tipps zum Schutz gibt es unter rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

(NGZ)