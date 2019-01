Hobby Fallschirmspringen: Sprung in die pure Freiheit

Kapellen Seit rund zehn Jahren ist Patric Edel (40) Fallschirmspringer. Sogar zu einem Weltrekord hat der Kapellener beigetragen.

Für Patric Edel ist der Besuch am Sprungplatz – ob in Grefrath oder in Stadtlohn, wo er, weil er den Ausbilderschein absolviert hat, ein Team trainiert – eine kleine Auszeit, in der er gerne den Alltag vergisst. Ein besonderer Höhepunkt in seiner Karriere ist der Weltrekord, den er im vergangenen Jahr gemeinsam mit 216 weiteren Fallschirmspringern in Arizona aufgestellt hat: „Wir haben in drei Formationen den aktuellen Weltrekord von 202 Personen überholen können, nachdem sich bereits fünf oder sechs andere Gruppen erfolglos daran versucht haben“, berichtet er stolz. „Das war ein sensationelles Erlebnis, das ich sicher nie vergessen werde.“