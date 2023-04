Fahrradstraße in Grevenbroich Hier haben Radfahrer bald Vorrang

Die Karl-Oberbach-Straße soll zwischen Volksbank und Turmkater zu einer Fahrradstraße werden – mit weitreichenden Folgen für den Verkehr: Radfahrer sollen dort künftig Vorrang haben und dürfen auch nebeneinander fahren. Sie dürfen nur überholt werden, wenn Autofahrer mindestens 1,5 Meter Abstand einhalten können. Außerdem gilt für alle Verkehrsteilnehmer Tempo 30 (so wie in weiten Teilen der Straße bisher auch). Die Grevenbroicher Bau-Politiker haben in ihrer jüngsten Beiratssitzung Zustimmung signalisiert. Das Thema muss aber noch den Verwaltungsrat der Stadtbetriebe passieren.