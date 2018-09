Fahrgast rettet Kontrolleur in RB38

Grevenbroicher beweist Zivilcourage : Fahrgast schützt Kontrolleur vor Randalierer

Karatelehrer mit Zivilcourage: Sascha de Vries. Foto: Valeska von Dolega

Grevenbroich Karatelehrer Sascha de Vries hat eine Schlägerei geschlichtet, die ein Schwarzfahrer in einer Regionalbahn in Grevenbroich angezettelt hatte.

Normalerweise absolviert Sascha de Vries längere Strecken mit seinem Auto. Freitagvormittag aber nahm der Gustorfer die Regionalbahn Richtung Düsseldorfer Flughafen. Kaum in den Zug eingestiegen, avancierte er ungewollt zum Held des Tages: Als ein Schwarzfahrer eine Schlägerei mit einem Kontrolleur anzettelte, ging er mutig dazwischen.

„Ich konnte den Mann mit einer Kampfsporttechnik ablegen“, beschreibt der 42-Jährige – der seit knapp 30 Jahren Karate macht und beruflich zwölf Jahre bei der Militärpolizei tätig war, ehe er seine eigene Kampfsportschule eröffnete. Die brenzlige Situation hatte sich schon kurz nach dem Einstieg in Grevenbroich ergeben, „Ich hatte mich kaum auf einen der Plätze gesetzt, als neben mir ein Kontrolleur um die Fahrscheine bat“, beschreibt er. Jedermann zückte sein Ticket, nur ein 26-Jähriger nicht. Auf Nachfrage des Schaffners versuchte er sich herauszureden, „behauptete, alle Papiere verloren zu haben, Fahrschein inklusive“, erinnert sich Sascha de Vries. „Der Mann wurde schnell aggressiv“, und ging den Schaffner, einen etwa 60-jährigen Mann, in „ziemlich ruppigem Ton“ an. „Das gab ein Riesenpalaver“, beschreibt de Vries. Obwohl der Schaffner sogar anbot, der Schwarzfahrer könne an der nächsten Station aussteigen, ohne dass seine Personalien aufgenommen würden, was üblicherweise zur Erhebung des Bußgeldes getan wird, wollte der junge Manne sich nicht beruhigen, „wurde unflätig und ausfallend – der Kontrolleur war sichtbar von den Drohgebärden geschockt – und der Rest der Fahrgäste saß ebenso staunend wie stumm daneben.

Vollends aus dem Ruder lief das Geschehen, als der junge Mann anfing, den Kontrolleur anzurempeln. In dem Gerangel gingen beide zu Boden „Der Typ war locker einen Kopf größer als ich“, was den 1,76 Meter großen de Vries nicht davon abhielt, sich entschlossen ins Gerangel zu stürzen. „Kontrolliert und mit geübten Griffen, da spule ich nur mein Programm ab“, gelang es ihm, den Schaffner aus der Gefahrenzone zu holen und den Schwarzfahrer außer Gefecht zu setzen. Sascha de Vries alarmierte per Handy die Polizei. Die Beamten rückten in Neuss an Gleis 2, wo der Zug planmäßig stoppte, an und stellten die Personalien des Mannes fest. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den 26 Jahre alten Grevenbroicher.