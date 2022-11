Fahrerflucht in Grevenbroich​: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer​

Fahrerflucht in Grevenbroich

Grevenbroich In Grevenbroich soll ein Autofahrer einen Fahrradfahrer übersehen und angefahren haben. Laut Fahrradfahrer soll sich der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens einfach entfernt haben. Die Hintergründe.

Der 29-jährige Kaarster fuhr am Montag, 7. November, gegen 14.15 Uhr mit seinem Fahrrad die Lindenstraße in Grevenbroich entlang. Er beabsichtigte die Hundhausenstraße zu überqueren und wurde nach ersten Erkenntnissen dabei von einem Autofahrer, welcher von der Lindenstraße in die Hundhausenstraße einbog, übersehen. Es kam offensichtlich zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto, wodurch der Kaarster stürzte und sich leicht verletzte, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer entfernte sich über die Hundhausenstraße, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.