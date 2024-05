Skurriler Betrugsfall Polizei jagt „Wahrsager“ aus Grevenbroich

Die Polizei im niedersächsischen Cloppenburg (nahe Bremen) ist einer Bande auf die Schliche gekommen, die im Verdacht steht, bundesweit Menschen mit einer Wahrsager-Hotline betrogen zu haben. Eine Spur führt die Ermittler nach Grevenbroich: Ein 54-jähriger Mann aus der Schlossstadt soll in die Betrügereien verstrickt sein. Nach ihm läuft derzeit eine Fahndung – bei einem groß angelegten Einsatz der Behörden gegen insgesamt drei Tatverdächtige aus der Region konnte der Grevenbroicher an seiner Wohnanschrift nicht angetroffen werden. Trotzdem konnten im Zuge des Einsatzes etliche Beweismittel sichergestellt werden. Wie die Polizei Cloppenburg am Donnerstag mitteilte, dauert die Suche nach dem Verdächtigen an.