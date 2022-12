Fällungen in Grevenbroich Kahlschlag an der Landstraße bei Neurath - was hat es mit den Arbeiten auf sich?

Neurath · Für Straßen NRW ist es Pflege-Routine, manch Neurather aber dürfte beim Anblick der Böschung an der L 375 geschockt sein: Die Bäume an der Straße sind zu großen Teilen abgeholzt worden. Was es mit den Arbeiten auf sich hat.

14.12.2022, 12:16 Uhr

Große Teile der Bäume an der L 375 sind nun abgeholzt worden. Straßen NRW begründet die Arbeiten damit, dass die Verkehrssicherheit auf der Strecke gewahrt werden muss. Foto: Staniek, Dieter

Von Kim-Khang Tran und Christian Kandzorra