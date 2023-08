Nach Fackelzug in Grevenbroich Falschparker in Wevelinghoven versperrt der Feuerwehr den Weg

Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten es am Samstagabend nach der Absicherung des Fackelzugs in Wevelinghoven mit einem Falschparker zu tun: Dieser hatte sein Auto so rücksichtlos auf der Feldstraße geparkt, dass nur ein schmaler Streifen Fahrbahn übrig blieb – zu wenig Platz für das Löschfahrzeug. „Es gab kein Durchkommen“, sagt Feuerwehr-Sprecher Thomas Kuhn. Die Retter hatten zwar keinen Einsatz, wollten aber sicherstellen, dass der Weg für den Ernstfall frei ist – gerade mit Blick auf das Schützenfest. Folglich haben die Feuerwehrleute auf sich aufmerksam gemacht und Anwohner nach dem Besitzer des Fahrzeugs gefragt.