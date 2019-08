Vorbereitungen für das Schützenfest in Grevenbroich : Kreative Fackelbauer schaffen sieben Werke

Vorbereitungen für das Schützenfest in Grevenbroich

Eine rund vier Meter lange Zünsler-Raupe haben die „Noh’besch Jonge“ in 125 Stunden Arbeit gebaut. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Stadt-Finanzen und Straßenbaubeiträge sind Themen beim Fackelzug in Grevenbroich, Bad-Maskottchen Oskar rollt als Riesen-Bär mit.

Der Fackelzug beim Grevenbroicher Schützenfest wird am Samstag 31. August, mit sehenswerten Motiven aufwarten. Das ist klar, auch wenn die Schützen noch kräftig an den Großfackeln bauen. In drei Hallen wird geklebt und bemalt. Zehn Züge präsentieren sieben illuminierte Werke. Der Bürgerschützenverein unter anderem mit König Dieter Minkenberg und Willy Helfenstein, Sachkundiger Schütze für Fackelbau, stellte die Fackeln vor. Als Verstärkung wird eine Wevelinghovener Fackel im Zug mitrollen.