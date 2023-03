Vorträge im Rahmen der Herzwochen Experten informieren über Herz-Risiken

Beim Start in Neuss und auch in Korschenbroich, Meerbusch, Kaarst und Dormagen informierten die Referenten ebenso über das Thema wie zum Abschluss in Grevenbroich. „Wir haben in diesem Jahr noch mehr Resonanz als bei vorherigen Herzwochen“, bilanzierte Dahmen. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke als Schirmherr betonte, wie wichtig es ist, über das Vorhofflimmern als häufige Herzerkrankung zu informieren. „Man kann es haben, ohne es zu merken“, erläuterte Dahmen. Sie hat bei den Gesprächen gemerkt, dass bei vielen Menschen die Angst groß ist und sich viele informieren wollen.