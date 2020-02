Gartenschau-Teich soll Beet werden : Ex-Stadtdirektor - Gartenschau hat keine Lobby im Grevenbroicher Rathaus

Grevenbroich Weil die Folie undicht und eine Reparatur zu teuer ist, will die Stadt den großen Teich im Landesgartenschau-Gelände aufgeben. Das Gewässer soll zu einer Grünfläche umgestaltet werden – das ärgert den ehemaligen Stadtdirektor Heiner Küpper.

„Vor drei Jahren wurden die letzten Blumenbeete abgeschafft, in den Jahren zuvor ein gestohlenes Kunstwerk an der Erftgalerie nicht ersetzt. Jetzt wird der Teich im Stadtpark zur Grünfläche. Spätestens damit verabschiedet man sich von der Konzeption der Gartenschau und behandelt das Gelände wie jede beliebige Fläche in der Stadt“, ärgert sich der ehemalige Verwaltungschef.

Er sei nicht begeistert vom Abbau des Teichs – „aber letztlich ist es das Recht jedes Stadtrates, zu entscheiden, wie mit den Grünflächen umgegangen wird“, meint Küpper. Seiner Meinung nach verliere die Stadt aber mit jeder kleinen Maßnahme weiter an Strahlkraft. „Jeder kann sich jetzt schon vorstellen, wie sich der Stadt- und der Finlay-Park aussehen werden, wenn in absehbarer Zeit die Folien in den übrigen Wasserflächen nach mehr als 25 Jahren ebenfalls undicht werden“, sagt Küpper. Diese Entwicklung bedauere er. Sein Fazit: „Das Gartenschaugelände hat leider keine ausreichende Lobby im Rathaus. Das müssen die Bürger zur Kenntnis nehmen. So werden wir auf Dauer in unserer schönen Stadt an Qualität verlieren.“