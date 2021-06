Zunächst kein Public Viewing zur EM : So lief der Saisonstart am Grevenbroicher Evita Beach

Seit dem 11. Juni können Gäste an der Grevenbroicher Strandbar wieder Cocktails trinken und die Sonne genießen – zumindest, wenn das Wetter mitspielt. Foto: Evita Beach

Grevenbroich Seit 11. Juni ist der Stadtstrand wieder an vier Tagen in der Woche geöffnet. Wie die Betreiber angesichts des wechselnden Wetters auf die Saison blicken und warum sie sich in Bezug auf Public Viewing in diesem Jahr zurückhalten.