Events in Grevenbroich : Vom Karneval über die Playa zur Almhütte

Guildo Horn war einer der Stargäste auf der Playa 2019 in Grevenbroich. 2020 ist wieder ein Stadt-Strand geplant. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Agentur Marc Pesch plant ein halbes Dutzend Events in Grevenbroich. Der Kartenvorverkauf läuft. „Grevenbroich kann sich 2020 wieder auf eine Reihe spektakulärer Veranstaltungen freuen“, erklärt Marc Pesch, der mit seiner Agentur in diesem Jahr ein halbes Dutzend Events in der Stadt plant.

An Karneval wird gleich zweimal auf dem Marktplatz in Wevelinghoven gefeiert; freitags bei „Karneval total“ und samstags bei „Da simmer dabei“. „Wir haben an beiden Tagen Platz für 1500 Besucher und gehen fest davon aus, dass beide Events ausverkauft sein werden“, erläutert Organisator Marc Pesch. Auch der Vorverkauf laufe gut: Für „Karneval total“ sind knapp 600 Tickets verkauft, für „Da simmer dabei“ knapp 700.

Weiter geht es am 5. und 6. Juni im Stadtpark an der Villa Erckens mit der neuen Veranstaltung „Grevenbroich im Park“. Freitags gibt es bei freiem Eintritt unter dem Motto „Grevenbroich schmeckt“ die kulinarische Nacht mit Streetfood-Anbietern und Grevenbroicher Restaurants und Caterern. Am 6. Juni folgt die Grevenbroicher Musicalnacht, für die bereits 250 Karten verkauft werden konnten. Musicalkünstler präsentieren Hits aus „Mamma Mia“ und Whitney Houstons „Bodyguard“.

Am Samstag, 27. Juni, folgt „Oben ohne – das Mallorca Festival“. Mallorca-Stars wie Mia Julia, Lorenz Büffel, Rick Arena, Frenzy Blitz oder Anna-Maria Zimmermann kommen auf den Kirmesplatz in der Stadtmitte. Mehr als 1000 Tickets sind bereits verkauft.

Am 14. und 15. August folgt die vierte Auflage der „Playa Grevenbroich“. „Wir dürfen noch nichts verraten, werden das gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Krützen und Willi Peitz von der GWG machen, aber das wird ein Kracher“, verspricht Organisator Marc Pesch. „Wir haben zwei Mega-Live-Bands verpflichtet, darunter eine der erfolgreichsten deutschen Bands der Achtziger.“

Zum Oktoberfest am 17. und 24. Oktober erwartet Pesch bis zu 5000 Gäste. Der Kartenvorverkauf über das Internet ist gestartet. Wieder mit dabei: die Live-Band „Brandig“ aus Reit im Winkl.

Ab dem 20. November steht die Kaiserwinkl-Almhütte in Grevenbroich. Bis zum 19. Dezember können Vereine, Gruppen und Firmen hier Termine für ihre Weihnachtsfeier buchen. Die Hütte hat sich zur beliebten Weihnachtsfeier-Location gemausert: Bis zu 1500 Menschen feiern hier in zünftiger Umgebung Jahr für Jahr. „Wir haben eine Menge vor im kommenden Jah“, sagt Organisator Dustin Thissen. „Vielleicht kommen noch zwei große Veranstaltungen hinzu, das entscheidet sich Ende Januar.“

(dne)