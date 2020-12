Evangelische Gemeinde Wevelinghoven : Hirten lagern an der alten Kirche

Die mehr als 330 Jahre alte evangelische Kirche in Wevelinghoven. Foto: Reuter, Michael (mreu)

Wevelinghoven Die Evangelische Gemeinde Wevelinghoven legt ihr Weihnachts-Programm fest. Damit alle Auflagen der Corona-Schutzverordnung befolgt werden können, sind Rundgänge geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

Die Evangelische Kirchengemeinde Wevelinghoven hat jetzt ihre Weihnachtsgottesdienste festgelegt. Wegen der Corona-Pandemie wird es Heiligabend zwei Angebote geben, die im Freien stattfinden werden.

In Wevelinghoven sind am 24. Dezember mehrere Rundgänge geplant, die um und schließlich in die 335 Jahre alte Kirche führen. „Zwischen 15 und 18 Uhr werden Gruppen mit bis zu 20 Personen in viertelstündigem Abstand auf einen Weg geführt, der insgesamt vier Stationen enthält“, berichtet Pfarrerin Christine Weber. Unterwegs wird es einiges zu sehen geben.

Pfarrerin Christine Weber von der Evangelischen Gemeinde. Foto: Privat

Etwa echte Schafe und von Kindern aus der Gemeinde gespielte Hirten und Engel, die an einem Lagerfeuer sitzen. Einige Meter weiter werden dann Weihnachtslieder gesungen, bevor es in die Kirche geht, in der eine Krippe besichtigt wird. Schlusspunkt ist der große Tannenbaum vor dem Pastor-Dehnert-Haus, an den die Teilnehmer ihre Wünsche und Bitten hängen können. Wer sich mit auf den Weg machen möchte, muss sich mit einer konkreten Uhrzeit anmelden.

Vor der Johanniskirche ist in Kapellen ist eine „Hirtenweihnacht“ geplant. Mit diesem Gottesdienst, der von Pastor Thomas Winkler abgehalten wird, soll an die Hirten im Feld erinnert werden, die Wind und Wetter ausgesetzt waren. „Besucher können dort in kleinen Familien-Gruppen zusammenstehen und das Licht von der Krippe mit nach Hause nehmen“, berichtet Christine Weber. In Neukirchen werden drei Gottesdienste im Haus Bethlehem stattfinden – und zwar um 15, 17 und 18 Uhr.

Für alle Angebote an Heiligabend ist eine Anmeldung erforderlich, die am dritten Advent nach den Gottesdiensten möglich ist. Anmeldungen können vom 14. bis 16. Dezember, jeweils zwischen 17 und 19 Uhr in der Kirche erfolgen, in dem man einen Gottesdienst besuchen möchte.

Am ersten Weihnachtstag wird um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Wevelinghovener Kirche angeboten, am zweiten Weihnachtstag – jeweils um 11 Uhr – in Neukirchen und Kapellen. Anmeldungen sind dafür nicht erforderlich.