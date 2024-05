Stadt gibt Hinweis zur Europawahl Grevenbroicher sollten Briefwahl bis spätestens 3. Juni beantragt haben

Die Vorbereitungen der Stadtverwaltung für die Europawahl am 9. Juni laufen auf Hochtouren. Wie das Rathaus jetzt mitteilte, sollten Bürger, die per Brief wählen möchten, ihre Briefwahl-Anträge spätestens am kommenden Montag, 3. Juni, in die Post geben. Hintergrund sind die Postlaufzeiten. Darüber hinaus empfiehlt die Stadt, ab kommender Woche Mittwoch online keine Anträge auf Briefwahl mehr zu stellen. Persönliche Vorsprachen zur Beantragung der Briefwahl sollen hingegen noch bis zum 7. Juni, 18 Uhr, im Wahlamt der Stadt (Altes Rathaus) möglich sein.