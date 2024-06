Ergebnis der Europawahl 2024 in Grevenbroich CDU mit Abstand stärkste Kraft, SPD nur knapp vor AfD

CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser sieht das Wahlergebnis als Konsequenz aus dem Streit in der Ampel-Koalition auf Bundesebene. „Die CDU hat ihr Wahlergebnis von 2019 bestätigt, mit leichtem Gewinn. Ich glaube nicht, dass wir von den Fehlern der anderen profitiert haben.“ Dass SPD und AfD in Grevenbroich fast gleichauf sind, erschreckt Kaiser und Troles. Am Ergebnis der antidemokratischen AfD werde der Protest vieler Wähler deutlich. Besonders stark ist die AfD in Gindorf und Neurath. Dort ist am Sonntag jeweils nicht einmal jeder Dritte zur Wahl gegangen. Die AfD kommt in beiden Bezirken auf fast 28 Prozent.