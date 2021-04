Ulrike Guérot aus Grevenbroich: : Europa-Forscherin stellt ihr neues Buch virtuell vor

Grevenbroich Zu einer virtuellen Buchvorstellung lud jetzt der Rhein-Kreis Neuss mit seinem „Europe Direct“-Informationszentrum Mittlerer Niederrhein ein. „Nichts wird so bleiben wie es war? – Europa nach der Krise. Eine Zeitreise“ heißt das Werk, das Professor Ulrike Guérot, eine gebürtige Grevenbroicherin, geschrieben hat und nun im Internet präsentierte.

Ulrike Guérot ist Politikwissenschaftlerin mit einem Lehrstuhl an der Donau-Universität im niederösterreichischen Krems. Sie arbeitet als Publizistin, Essayistin und Analystin zu Themen der europäischen Integration sowie zur Rolle Europas in der Welt. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, ihre neueste Arbeit stellte sie jetzt auf Einladung des Rhein-Kreises vor.

Laut Guérot führen die Ausmaße der Corona-Krise und die Höhe der jetzt benötigten Geldsummen zu der Frage, ob die EU nicht eigene Einnahmen erhalten müsse und dafür eine Staatswerdung in Form einer Republik notwendig sei. In diesem Zusammenhang berichtete sie, dass sie Nebenklägerin in einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof sei, in dem es genau um diese Frage gehe. Es sei erstaunlich, dass der EuGH die Klage angenommen habe.