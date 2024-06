Public Viewing zur Fußball-EM 2024 in Grevenbroich Rudel-Gucken in der Alten Feuerwache – Jubel beim 5:1 gegen Schottland

Der Saal der Alten Feuerwache ist wieder die erste Fußball-Arena der Stadt: Während der Europameisterschaft organisieren dort gleich mehrere Akteure ein Public Viewing. Das „Rudelgucken“ richtet sich ausdrücklich an alle Altersgruppen – an Kinder, Jugendliche und Familien. Das Konzept kommt an: Das Auftaktspiel gegen Schottland mit dem sensationellen 5:1 war ein emotionales Highlight.