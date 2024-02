Nächtliche Jäger in Grevenbroich Waldkauz-Gesang in Stadtpark und Bend zu hören

Aber auch zu den anderen heimischen Eulenarten hatte der Mensch immer ein gespaltenes Verhältnis. So galt der kleine Steinkauz als Totenvogel. Sein typisches „Kiwitt, kiwitt“ wurde interpretiert als „Komm mit, komm mit“, was der Tod, so die Sage, den Schwerkranken in ihren letzten Stunden zurief. Tatsächlich folgten Steinkäuze Schwerkranken zu ihren Häusern. Der Grund: Damals waren nur die Räumlichkeiten kranker oder sterbender Menschen nachts beleuchtet. Diese Beleuchtung lockte wiederum Insekten an – und die Käuze haben dann schnell herausbekommen, dass es am Licht reichlich Nahrung gibt. Heute steht der Steinkauz in Grevenbroich übrigens kurz vor dem Aussterben. Ihm fehlt es in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft an geeigneten Nahrungsräumen, an Insekten und an zur Brut geeigneten Baumhöhlen.