Grevenbroich sucht weitere Tagesmütter : Tagesmütter füllen die Betreuungslücke

Grevenbroich Eltern nehmen das Tagesmutter-Angebot gerne wahr - vor allem im Ü3-Bereich. Die 50 Tagesmütter reichen aber bei weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken.

Etwa 50 Personen umfasse das Tagespflegepersonal derzeit in Grevenbroich, zählt Schneider auf. Und bis auf einen Mann, der sich gerade um eine entsprechende Qualifizierung in dem Beruf bemüht, ist dieser Beruf in der Schlossstadt rein weiblich besetzt. Die Gründe dafür sind auch Fachbereichsleiter Paul Janus unklar, das scheint noch immer ein „gesellschaftliches Phänomen“ zu sein, sagt er. Fakt sei aber: „50 Tagesmütter sind zu wenig“. Vor allem im Ü3-Bereich fehle es in der Stadt an Betreuungsplätzen. Jugendamt, Mitarbeiter und Dezernent versuchen alle Hebel in Bewegung zu setzen, die Betreuung der Jüngsten zu ermöglichen – die Ausbildung und Qualifizierung der Tagesmütter ist eine davon.