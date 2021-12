Evangelische Kirchengemeinde Grevenbroich : Esther Weidner ist neue Pfarrerin

Esther Weidner beim Einführungsgottesdienst in der evangelischen Christuskirche. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die 43-Jährige wurde beim Gottesdienst in der Christuskirche in ihr Amt eingeführt. Die Nachfolgerin von Pfarrerin Monika Ruge hielt eine energiegeladene Predigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

In der evangelischen Christuskirche waren am Sonntag Vormittag rund vier Fünftel aller Plätze besetzt. Die Gemeinde ist offenbar neugierig auf Esther Weidner, die jetzt als neue Pfarrerin eingeführt wurde. Im Dienst ist sie bereits seit dem 1. Dezember. Wegen der Pandemie wurde auf den sonst üblichen Empfang verzichtet, er soll aber nachgeholt werden.

Esther Weidner ist vor 43 Jahren in Karlsruhe geboren worden. Sie verbrachte ihre Kindheit größtenteils in Ratingen-Lintorf und hatte zuletzt als Pfarrerin in Dinslaken gearbeitet. Für die Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde Grevenbroich hat sie sich bewusst entschieden. „Ich sehe hier viele Möglichkeiten zu gestalten“, erklärte Esther Weidner.

Der 43-Jährigen, die mit einer Frau verheiratet ist, liegt vor allem die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen am Herzen. Und auch die Musik ist ihr Ding: „Ich spiele Geige und habe lange im Chor gesungen.“ Aufgrund ihrer Biographie ist es fast selbstverständlich, dass sie auch Gender-Themen interessieren.

Die Nachfolgerin von Pfarrerin Monika Ruge durfte am Sonntag leider nicht singen. Für die Musik sorgte die Jugendkantorei auf der Empore. Pfarrer Michael Diezun versprach: „Es wird eine Feier mit Grußworten geben, wenn wir wieder in Bezug auf Corona in einer entspannten Situation sind.“

Superintendent Dietrich Denker nannte die neue Grevenbroicher Pfarrerin „die Hirtin der Herde“. Dann wurde es so richtig feierlich: Mitglieder des Presbyteriums bekannten, Esther Weidner als neue Pfarrerin anzunehmen. Man legte die Hände sanft auf ihren Kopf, um das Gesagte zu verstärken.

Esther Weidner hielt eine sehr energiegeladene Predigt. Sie griff den Wochenspruch „Bereitet dem Herren den Weg“ auf und erklärte: „Straßenbauerin, das klingt nach viel Arbeit, nach einem Knochenjob.“