Grevenbroicher erfolgreich beim eFootball TuS kickt jetzt auch auf virtuellem Rasen

Grevenbroich · Der eSport krankt noch an gesellschaftlicher Anerkennung. Der TuS Grevenbroich wagt den Schritt in den virtuellen Sport und ist prompt erfolgreich. Zehn junge Spieler gewannen ohne viel Vorbereitungszeit das „Pro League eFootball Masters“-Turnier in der Landeshauptstadt.

06.02.2023, 04:50 Uhr

Die Mannschaft des TuS Grevenbroich holte sich den Sieg beim „Pro League eFootball Masters“-Turnier. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Jakub Drogowski