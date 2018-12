Kreiskrankenhaus Grevenbroich: Die kleine Eslina erblickte an Heiligabend das Licht der Welt

Eslina wurde am 24. Dezember im Kreiskrankenhaus in Grevenbroich geboren. Foto: RP/Dieter Staniek

Grevenbroich In vielen Familien liefen die letzten Vorbereitungen für das Fest, stand die Bescherung kurz bevor – im St.-Elisabeth-Krankenhaus war das Geburtshilfe-Team dabei, einem neuen Erdenbürger auf die Welt zu helfen: Eslina Ön wurde an Heiligabend um 18.34 Uhr geboren.

Klar, dass viele Verwandte an den Feiertagen in der Frauenklinik vorbeischauten, um Eslina, die am Mittwochnachmittag friedlich in ihrem Bettchen schlummerte, Mutter und Vater zu sehen. Canan Ön ist bei einer Bank in Düsseldorf beschäftigt, legt im Beruf aber nun 18 Monate Pause ein. Ihr Mann Bircan (31) arbeitet am Düsseldorfer Flughafen.