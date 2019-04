Kindergärten in Grevenbroich : Stadt fordert eine Ausbildungsoffensive

Grevenbroich Die Stadt tritt dem Eindruck entgegen, „Kommunen, so auch Grevenbroich, könnten den bundesweiten Erziehermangel mit Hilfe von unbürokratischen und kreativen Ideen lösen.

Wie lässt sich der Erzieher-Mangel in der Stadt beheben, darüber wird zurzeit diskutiert. Erster Beigeordneter Michael Heesch hatte eine Initiative des Landes gefordert, beispielsweise um Zugangsvoraussetzungen für den Erzieherberuf zu ändern. Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU) verwies auf Anstrengungen der schwarz-gelben Landesregierung, sieht aber auch andere am Zuge: „Hier ist die Stadt sicher auf gute und kreative Ideen angewiesen, muss aber auch den Willen und Mut zu einer unbürokratischen und vielleicht unorthodoxen Lösung beweisen“, erklärte Troles.

Das bleibt nicht unbeantwortet: Die Stadt tritt dem Eindruck entgegen, „Kommunen, so auch Grevenbroich, könnten den bundesweiten Erziehermangel mit Hilfe von ,unbürokratischen’ und ,kreativen’ Ideen lösen. Richtig ist, dass im Bericht ,Bildung in Deutschland 2018’ festgestellt wurde, dass bis 2025 583.000 neue Erzieher benötigt werden“, erklärt die Stadt. Dabei werde davon ausgegangen, dass „nur etwas weniger als die Hälfte dieser Stellen durch neu in den Beruf eintretende Nachwuchskräfte besetzt werden kann, so dass eine Lücke von rund 300.000 Stellen weiterhin zu schließen ist.“ Die Stadt ist der Überzeugung: „Vor die Qualitätsoffensive gehört eine Ausbildungsoffensive.“ Möglichkeiten sieht sie etwa mit Hilfe einer Einschränkung des Fachkräftegebotes, einem Bildungsgang etwa zum „Erziehungsassistenten“ oder Maßnahmen, um Seiteneinstiege zu vereinfachen.