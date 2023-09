Discounter-Bau im Endspurt Wann der neue Norma in Neuenhausen eröffnen soll

An der Wupperstraße in Neuenhausen nimmt der Supermarkt Gestalt an: Mitte der Woche haben Mitarbeiter eines Unternehmens für Außenwerbung die rot-orangen Norma-Schriftzüge an dem Neubau angebracht. Damit wirkt der Discounter allmählich von außen fertig. Und auch im Inneren tut sich einiges: Die Fenster sind eingebaut, der Fußboden liegt, auch den Einzug der Decke können die Arbeiter von ihrer Erledigungsliste streichen. Wie Norma-Expansionsleiter Alexander Thelen auf Anfrage erklärt, wird derzeit an der Beleuchtung des Verkaufsraums gearbeitet, bald werden die Warenregale geliefert.