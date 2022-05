Renovierungs-Discounter in Grevenbroich : Tedox schließt Lücke auf Zuckerfabrik-Areal

Aufbauleiter Thomas Kämper (links) mit Marktleiter André Gerhardt in der Abteilung für Heimtextilien im neuen Tedox-Markt. Foto: Kandzorra, Christian

Wevelinghoven Der Renovierungs-Discounter zieht innerhalb von Wevelinghoven um. Gegenüber dem Toom-Markt hat das Unternehmen ein neues Domizil bezogen: Am Donnerstag soll die Filiale eröffnen. Wir haben uns vorab dort umgesehen.

Die große Lücke im Gewerbepark an der Zuckerfabrik in Wevelinghoven ist geschlossen: Zwischen Trinkgut und dem Tierbedarf-Handel „Das Futterhaus“ soll diese Woche – Donnerstag, 5. Mai, 9 Uhr – die neue Filiale von Tedox eröffnen. Der Renovierungs-Discounter zieht innerhalb von Wevelinghoven um. Das alte Geschäft an der Rudolf-Diesel-Straße ist Geschichte, der letzte Kunde hatte den Markt am Samstagabend verlassen. Nach kurzer Pause geht‘s Donnerstag vis-à-vis zum Toom-Baumarkt weiter. Dort präsentiert sich Tedox auf einer Verkaufsfläche von rund 3700 Quadratmetern völlig neu.

Das Unternehmen mit Sitz in Bovenden-Harste bei Göttingen ist auf Expansionskurs. Die Zahl der Filialen ist in den vergangenen Jahren auf rund 120 gestiegen. Den Markt in Grevenbroich hat Tedox gemietet. „Wir haben dort eine Gesamtfläche von rund 5000 Quadratmetern“, sagt Tedox-Immobilienchef Axel Sonnemann. Das Unternehmen hatte sich bereits vor einigen Jahren um den Standort an der Zuckerfabrik bemüht, die Verhandlungen waren jedoch zunächst gescheitert – auch wegen des Einzelhandels-Standortkonzepts in Grevenbroich. Zwischenzeitlich konnte jedoch eine Lösung gefunden werden. Tedox hatte auch deshalb ein Auge auf die Freifläche in dem Gebiet am Eingang zur Gartenstadt geworfen, weil der bisherige Markt an der Rudolf-Diesel-Straße vergleichsweise versteckt lag.

Info Niedersächsischer Renovierungs-Discounter Tedox Das Unternehmen betreibt bundesweit rund 120 Filialen und beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 3000 Mitarbeiter. Vor rund 15 Jahren hat sich der Marktauftritt massiv verändert, aus der „Teppich Domäne Harste“ wurde Tedox. Wevelinghoven Das Unternehmen ist seit 1988 am Standort. Der Markt an der Rudolf-Diesel-Straße zählte zu den ersten 25, die eröffnet wurden.

Nun geht Tedox in die Offensive. Weite Teile der Stadt sind plakatiert und weisen auf die Eröffnung diesen Donnerstag hin. Im Markt selbst wurde vergangene Woche noch tüchtig gewerkelt. Es surrten Akkuschrauber, überall wurden letzte Regale montiert, die Lampenabteilung verkabelt und Waren eingeräumt. Mittendrin: Aufbauleiter Thomas Kämper. Er tourt von Markt zu Markt und trägt die Verantwortung dafür, dass der Aufbau reibungslos funktioniert. Er bleibt, bis am Donnerstag die ersten Kunden kommen. „Um eine Filiale komplett aufzubauen, brauchen wir etwa sechseinhalb Wochen“, sagt Kämper. Alles begann in Wevelinghoven mit der Montage der Innenwände als „Hülle“ für die eigentliche Warenpräsentation.

Zum Portfolio des Discounters, der früher unter dem Namen „Teppich-Domäne Harste“ firmierte, zählen tausende Artikel. Kunden sollen in Wevelinghoven künftig ähnlich wie im Möbelhaus Ikea durch das Sortiment geführt werden. Am Eingang erwartet sie zunächst eine Postenfläche mit Sonderangeboten – von fertig zugeschnittenen Teppichböden bis hin zu Eimern mit Farbe. Es folgen Gardinen, Abteilungen für Bettwäsche und Badartikel, Bereiche nur für Laminat-, PVC- und Teppichböden, die Tapetenabteilung sowie ein Bereich für Lampen und für Haushaltswaren.

„Wir haben acht Hauptabteilungen“, sagt Aufbauleiter Kämper, der im Kern mit drei Kollegen vor Ort aktiv ist. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Allerdings sind auch „Springer“ in den Aufbau involviert – Spezialisten für die jeweiligen Abteilungen. Insgesamt umfasst der Aufbautrupp 17 Mitarbeiter, auch ein Teil der insgesamt 23 Beschäftigten des bisherigen Marktes in Wevelinghoven ist beteiligt. „Wir haben in den vergangenen Tagen rund 40 Paletten Ware vom alten Standort hierher transportiert“, sagt Kämper – nicht viel. Allein die Laminat-Abteilung im neuen Markt umfasse etwa 50 Paletten.