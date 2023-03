Eröffnung in Noithausen „Die kleine Farm“ jetzt mit eigenem Hofladen in Grevenbroich

Es hat ein bisschen was von Tante-Emma-Laden: Diesen Freitag, 10 Uhr, wollen Susanne und Dirk Haumann an der Grabenstraße 84 in Noithausen direkt neben ihrem Wohnhaus einen kleinen Hofladen eröffnen. Dieser soll ab sofort freitags und samstags geöffnet sein und so ziemlich alles bieten, was man an Lebensmitteln braucht – von Direktsäften über Obst und Gemüse bis hin zu Würsten, Nudeln und Ölen. Ihren urigen Laden haben Susanne und Dirk Haumann auf den Namen „Die kleine Farm“ getauft. Der Name ist ein Bekenntnis zum Ursprung der Geschäftsidee, zur Hühnerhaltung im familieneigenen Garten. Diese bringt seit ein paar Jahren so viele Eier, dass die Haumanns damit jeden Tag Kostenpflichtiger Inhalt den rustikalen Schrank an ihrer Hausfassade bestücken. Zur Freude derer, die die Eier frei gehaltener Hühner und Wachteln schätzen – oder die spontan etwas Leckeres fürs Frühstück kaufen möchten.