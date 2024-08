Schlechter Ertrag in Grevenbroich Landwirte melden Ernte-Einbußen von bis zu 30 Prozent

Wo jetzt noch Weizen steht, wird wohl spätestens zur Wochenmitte der Mähdrescher anrollen: Endspurt in der Erntezeit. Wirklich zufrieden sein dürften dieses Jahr aber nur wenige Landwirte in der Region. Denn die Ernte in Grevenbroich und Umgebung ist 2024 außerordentlich schwach: Der Ertrag ist mau, die Qualität eher mäßig – Landwirte melden bei Weizen Einbußen von bis zu 30 Prozent. Und auch bei anderen Getreidearten ist die Ausbeute dieses Jahr alles andere als üppig.