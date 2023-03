Attacke mit Steinen und Schlagstock Erneut Gewalt-Eskalation im Stadtzentrum von Grevenbroich

Im Grevenbroicher Stadtzentrum ist es am Montagabend erneut zu Gewalttaten gekommen. Wieder waren junge Erwachsene beteiligt. Die Polizei musste gleich zweimal einschreiten. Bei den körperlichen Auseinandersetzungen wurden nach Angaben der Kreispolizeibehörde in Neuss insgesamt drei Mitglieder einer Familie verletzt. Zunächst sollen gegen 20.25 Uhr mehrere Personen am Ostwall in Streit geraten sein.