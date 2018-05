Grevenbroich: Erneuerung der Bahnstraße startet

Grevenbroich Weiter Einbahnstraße zwischen Erftbrücke und der Kreuzung am Ostwall.

Ein Teil des Bürgersteigs auf der Bahnstraße ist bereits abgebaggert, Baumaschinen sind bei der Arbeit. Die Neugestaltung der östlichen Bahnstraße zwischen Fußgängerzone und Ostwall im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) ist gestern in ihre entscheidende Phase getreten. Nachdem in den vergangenen Monaten Versorgungsleitungen verlegt wurden, startet jetzt die eigentliche Erneuerung, die mit einigen Verkehrsbeeinträchtigungen verbunden ist.

Wer beispielsweise zum Parkhaus der Coens-Galerie fahren will, muss deshalb den Weg über den Ostwall und die Straße Am Ständehaus nehmen. Nach dem Umbau wird die Straße wieder in beiden Rictungen befahrbar sein. Der Zugang zu Häusern und Geschäften soll laut Stadt während des Umbaus gewährleistet sein. Wie Stadtsprecher Stephan Renner erläutert, sind zwei Bau- Etappen vorgesehen. Die erste umfasse den Bereich von der Erftbrücke bis kurz hinter Graf-Kessel-Straße, die zweite das Teilstück bis Ostwall. Für abschließende Asphaltarbeiten kann es sein, dass die Straße für zwei Tage gesperrt wird. Die Anwohner sind, wie die Verwaltung mitteilt, schriftlich über die Baumaßnahme informiert worden.