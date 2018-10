Ermittlungen laufen nach tödlichem Arbeitsunfall im Kraftwerk Neurath.

Neurath Nach dem tödlichen Arbeitsunfall, der sich am vergangenen Mittwoch im Block D des Kraftwerks Neurath ereignet hat, wird weiter nach der Ursache geforscht.

Ein Mitarbeiter einer Partnerfirma von RWE war bei Wartungsarbeiten aus bisher noch ungeklärter Ursache in den 44 Meter tiefen Kalkabsorber abgestürzt. Ein Rettungshubschrauber war zwar noch angefordert worden, der Mann verstarb aber unmittelbar nach der Bergung aus dem Turm trotz notärztlicher Versorgung. Laut eines RWE-Sprechers ermitteln zur Zeit noch das Amt für Arbeitssicherheit sowie auch eine RWE-eigene Sicherheitskommission, die aber aus Gründen der Unabhängigkeit aus einer anderen Organisationsform des Konzerns stamme. Auch die Kriminalpolizei war unmittelbar nach dem Unglück in die Ermittlungen einbezogen worden. Man gehe aber davon aus, dass ein Fremdverschulden an dem Arbeitsunfall auszuschließen sei, sagte der Sprecher. Der Absorber, in den der Mann gestürzt war, ist ein Teil der Schwefelgas-Reinigungsanlage, der für Wartungsarbeiten ausgeschaltet war.