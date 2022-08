Erlebnismarkt in Grevenbroich : Stadtfest erstmals mit Jobbörse

Am 25. September soll es in der „Coens“ eine Jobbörse geben. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Beim Erlebnismarkt am 25. September präsentieren sich Arbeitgeber in der Coens-Galerie. Die Jobbörse richtet sich nicht nur an „große Player“. Wo sich Betriebe anmelden können, die Verstärkung suchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum Erlebnismarkt am Sonntag, 25. September, wird es erstmals bei einem Event dieser Art in der Fußgängerzone auch eine Jobbörse geben – konkret in der Coens-Galerie. „Wir sind angetreten, um mutig neue Wege zu gehen“, sagt Kristiane von dem Bussche, Geschäftsführern der neuen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing. Die Gesellschaft organisiert die Jobbörse in dem Einkaufszentrum, das an dem Wochenende Teil des verkaufsoffenen Sonntags sein wird.

Lesen Sie auch Event in Grevenbroich : Erlebnismarkt ist nun doch im September

In der Passage sollen Arbeitgeber aus der Region Info-Stände aufbauen und gezielt nach Personal suchen können. „Unser Ziel ist es, die Aspekte Arbeiten, Leben und Genießen mit diesem neuen Format zusammenzubringen“, erklärt von dem Bussche, die darauf hofft, dass sich viele Arbeitgeber anmelden. „Wir richten uns mit dem Angebot an Unternehmen aller Größen, auch an kleine Betriebe“, betont von dem Bussche. Der Sonntag als Tag für den Erlebnismarkt mit Jobbörse soll auch den Unternehmen Möglichkeiten bieten, nach Personal zu suchen, die sonst kaum Zeit haben, sich an solchen Börsen zu beteiligen. „Denn auch samstags haben beispielsweise Handwerksbetriebe oft keine Zeit, Personal zu suchen“, sagt die Wirtschaftsförderin: Es könne von Vorteil sein, für potenzielle Arbeitnehmer in deren Freizeit (nämlich auf dem Erlebnismarkt) sichtbar zu werden.

Unternehmen, die sich in der Coens-Galerie präsentieren und dort mit potenziellen Arbeitnehmern in Kontakt treten wollen, können sich unter www.stadtmarketing-grevenbroich.de (Erlebnismarkt, Jobbörse) anmelden. Einen Stand mit einer Länge von zwei Metern gibt es gegen eine Gebühr von 200 Euro. „Die Gebühren helfen, die Kosten für das Stadtfest mitzutragen“, sagt Kristiane von dem Bussche. Doch nicht immer brauche es einen großen Stand. „Im Zweifel reicht auch ein Bistrotisch“, sagt die Wirtschaftsförderin, denn: Mit der Jobbörse sollen nicht nur die „großen Player“ mit Profi-Stellwänden angesprochen werden, sondern eben auch kleine Handwerker und Solo-Unternehmer, die Verstärkung suchen. Einige Betriebe haben sich bereits angemeldet, es ist aber „noch Luft nach oben“.

Vor einigen Tagen hatten sich Händler und Wirtschaftsförderung auf den 25. September verständigt, der verkaufsoffene Sonntag geht von 13 bis 18 Uhr; Aufbau für die Jobbörse ist ab 9 Uhr.

(cka)