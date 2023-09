Stadtfest in Grevenbroich Erlebnismarkt lockt viele Besucher in die City

Auf den Tag genau drei Monate vor Heiligabend erinnerte am Sonntag beim Grevenbroicher Erlebnismarkt noch so rein gar nichts an die kalte Jahreszeit. Selbst die Übergangsjacke war noch zu warm – und es gab keinen guten Grund, den Sonntagnachmittag zu Hause zu verbringen. Und weil das so war, war im Stadtzentrum ganz schön was los. Ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnismarktes war die Jobbörse in der Coens-Galerie. Selbst bekannte und seriöse Unternehmen, sogar Behörden tun sich schwer damit, Ausbildungsplätze besetzt zu bekommen und Fachkräfte zu finden. Die Jobbörse sollte helfen.