“Erlebnismarkt 2023“ in Grevenbroich Stadtfest lockt mit Marktständen, Oldtimern und regionaler Job-Börse

Grevenbroich · Am 24. September wird wieder ein Stadtfest in Grevenbroich gefeiert. Organisator ist die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing. Was neben einem verkaufsoffenen Sonntag geplant ist.

06.09.2023, 04:50 Uhr

Im vergangenen Jahr wurde der erste „Erlebnismarkt“ in der Innenstadt veranstaltet. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Kaum ist das Schützenfest vorbei, wird auch schon die nächste Veranstaltung in der Innenstadt angekündigt: Am 24. September veranstaltet die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GfWS) in der Fußgängerzone einen „Erlebnismarkt“ mit verkaufsoffenem Sonntag. Das Programm steht jetzt fest.