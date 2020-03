Coronavirus : Arzt klärt über Maßnahmen im Rhein-Kreis Neuss auf

Rhein-Kreis Marc Zellerhoff, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im gesamten Rhein-Kreis Neuss, sagt, dass das Coronavirus nicht gefährlicher als eine „normale“ Grippe ist. Er sieht keinen Grund dazu, in Panik zu verfallen.

Zudem sei das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, nicht so hoch, wie es viele denken. Es gilt: Die Ansteckungsgefahr ist vergleichbar mit anderen Grippeerkrankungen. „Rein statistisch steckt ein Patient mit Coronavirus fünf bis zehn Menschen an“, sagt Zellerhoff. Damit dies passiert, müsse ein gesunder Mensch mehr als 15 Minuten engen Kontakt zu einem Infizierten haben. Das bedeute in diesem Zusammenhang, dass der nötige Sicherheitsabstand von zwei Metern dauerhaft nicht eingehalten werden kann.

Erster bestätigter Fall im Kreis Wesel : Frau in Kamp-Lintfort an Corona-Virus erkrankt

Zellerhoff betont, dass die aktuelle Lage keinen Grund zur Besorgnis gebe. „Wir haben keinen einzigen belegten Fall“, sagt er. Wir reden nur über Verdachtsfälle.“ Dass sich einige Menschen nun auf das Coronavirus testen lassen, sei in einer Zeit, in der viele Menschen saisonbedingt unter normalen Grippesymptomen leiden, folgerichtig. Zellerhoff verstehe die Sorgen der Menschen, obwohl das neue Virus aus medizinischer Sicht „nicht schlimm“ sei. Denn schließlich klinge die Erkrankung bei ansonsten gesunden Menschen nach maximal 14 Tagen wieder ab. „Die Gefahr, dass die Krankheit schwer verläuft oder ein Patient sogar daran stirbt, ist nicht höher als bei einer Grippe“, fasst der Leiter des Ärztlichen Rettungsdienstes zusammen.

Mit den 16 Verdachtsfällen stehe der Kreis sowie die zuständigen kommunalen Behörden im regen Kontakt, versichert Zellerhoff. Mindestens einmal am Tag werde telefonisch Kontakt aufgenommen und Fragen zum Gesundheitszustand und zu Beschwerden gestellt. Zudem bekämen Betroffene Ratschläge, zum Beispiel wann sie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen sollten. „Generell ist es jedoch besser, wenn ein Patient zu Hause im Bett bleibt und sich auskuriert“, sagt Zellerhoff. Ganz wichtig: Ein Gang zum Arzt mit entsprechenden Symptomen muss telefonisch angemeldet werden.

Nicht nur am Telefon bieten der Kreis und die Kommunen ihre Hilfe an. Angenommen, eine Person kommt in Quarantäne und hätte weder Familie, Freunde oder Nachbarn, die sich kümmern könnten, so übernehmen die kommunalen Ordnungsbehörden die Versorgung des Betroffenen und stellten unter anderem auch Lebensmittel bereit. „Das ist selbstverständlich“, sagt Zellerhoff. Auch für die Mitarbeiter des Rettungsdiensts, die im Fall einer Erkrankung mit Patienten in Kontakt kommen, sorgt der Kreis, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Im Gespräch mit Verdachtsfällen werden alle Mitarbeiter angewiesen, sich korrekt zu verhalten – zum Beispiel Abstand zu halten und sich oft die Hände zu waschen beziehungsweise zu desinfizieren.