Ärger am „Erftgraben“ in Grevenbroich Kanalrohr-Stapel sollen schrumpfen

Im Fall des als „Schachtring-Straße“ von Grevenbroich bekannt gewordenen Erftgrabens in Kapellen ist offenbar eine Lösung gefunden worden. In einer Woche, am 15. Dezember, könnte sie „beschlossene Sache“ werden: An dem Tag steht das Thema auf der Tagesordnung des Verwaltungsrats der Stadtbetriebe. Geplant ist laut Vorlage, dass die Schachtring-Stapel zur Verkehrsberuhigung bleiben. Allerdings sollen sie kleiner werden. Die jeweils oben liegenden Röhren auf den Stapeln sollen durch kürzere Exemplare ersetzt werden, so dass die Hindernisse dann statt einem Meter nur noch 75 Zentimeter in die Höhe ragen. Außerdem sollen die Ringe von den Stadtbetrieben bepflanzt werden, auch ein Anstrich sei möglich.