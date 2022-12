„Erftgraben“ in Grevenbroich-Kapellen Anwohner fordern echte Pflanzkübel statt Kanalrohre

Die Bewohner der Straße „Erftgraben“ in Kapellen haben sich jetzt mit einem langen Brief an Bürgermeister Klaus Krützen gewandt. Anlass gibt ihnen ein Beschlussvorschlag für die Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe, der vorsieht, dass die Schachtring-Stapel auf ihrer Straße erhalten bleiben (wenn auch in kleinerer Form). Das wollen die Anwohner verhindern: Sie sehen das Erscheinungsbild der Straße durch die Röhren gestört. Die Betonelemente sollen den Verkehr bremsen und waren im Juni als Ersatz für kleinere Blumenkübel aufgestellt worden, die Autofahrer beim Ausparken wegen ihrer geringen Höhe mehrmals übersehen hatten.