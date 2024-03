Fluss-Renaturierung in Grevenbroich Verband informierte über Umbau-Pläne für die Erft

Zwei extrem große Maßnahmen müssen auf Grevenbroicher Stadtgebiet umgesetzt werden: zum einen die Erftaue Kapellen, zum anderen der Grevenbroicher Bend, so Bittner. Aus Zeitgründen wurden in der Erftaue aus vier planerischen Abschnitten einer. Das bringt pragmatische Vorteile für den Erftverband, birgt anderseits aber ein hohes Risiko: Wenn nur einer der Anlieger oder der Träger öffentlicher Belange Einwände hat, scheitert der komplette Ausbauplan bis 2030. Die Option, nichts zu tun und es beim bestehenden Erftverlauf zu belassen, kommt für Bittner nicht in Frage. Das technische Flussbett an vielen Stellen und der zu geringe Wasserablauf würden etwa zu Mückenplagen und Gestank führen.