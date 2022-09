Stadtbetriebe lassen Bäume vorsorglich behandeln : Erfolg gegen Eichenprozessionsspinner

Grevenbroich Die Stadtbetriebe haben erstmals mit einem biologischen Präparat Bäume vorbeugend gegen den Raupenbefall behandelt. Die Zahl der bisher befallenen Eichen ist deutlich niedriger als 2021. Wie die Aktion funktioniert und was dadurch finanziell gespart wird.

In diesem Frühjahr ließ die Stadt ein Unternehmen mit einem Präparat anrücken, das vollständig biologisch abbaubar und für den Menschen ungefährlich ist. Zur präventiven Gefahrenabwehr und für den Gesundheitsschutz wurden 69 ausgewählte Eichen mit einem selektiv wirkenden Bakterienpräparat behandelt. Dabei handelt es sich unter anderem um 13 an der Langwadener Straße in Wevelinghoven, 14 an der Nordstraße, zehn an der Paul-Edelmann-Straße in Grevenbroich. Sechs Bäume wurden an der Spielspinne behandelt, weitere an Spielplätzen in Neurath und am Pascal-Gymnasium. Nicht alle dieser Eichen waren in den Vorjahren befallen, aber viele stehen in Gruppen nebeneinander.