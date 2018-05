Grevenbroich: Erdgas: 13.500 Anschlüsse vor Umstellung

Grevenbroich Bis 2021 müssen tausende Verbrauchsgeräte in Grevenbroicher Haushalten für hochkalorisches Gas umgerüstet werden. Die Kosten trägt die NEW Netz GmbH. Die Umrüstung ist Pflicht: Notfalls verschafft sich der Versorger mit Polizei Zutritt.

Aus diesen Gründen folgt nun eine Umstellung auf hochkalorisches Erdgas aus Ländern wie Russland und Norwegen mit höherem Methangehalt - eine Änderung, die eine Umrüstung aller Geräte voraussetzt. Getauscht werden muss unter anderem eine Düse, durch die Gas strömt. Details hat die NEW Netz GmbH jetzt bei einem Info-Abend des "Haus- und Grundbesitzervereins Grevenbroich und Umgebung" vorgestellt. Das Thema geht alle etwas an - Eigentümer wie Mieter. Sie werden bis 2021 zweimal ihre Türen öffnen müssen: einmal für eine Erhebung und ein weiteres Mal für die Geräteanpassung durch einen Monteur.

Die Umstellung ist in Grevenbroich für den 1. Juli 2021 angesetzt, bereits im Herbst dieses Jahres sollen Gaskunden informiert werden. Die Kosten für die Umstellung trägt die NEW Netz GmbH, die dazu gesetzlich verpflichtet ist. Allerdings werden die Kosten auf die Kunden umgelenkt. NEW-Projektleiter Wolfgang Clemens rechnet damit, dass Kochgaskunden mit etwa zwei Euro Mehrkosten pro Jahr und Heizungskunden mit etwa zwölf Euro pro Jahr Mehrkosten rechnen müssen. Er macht auf die Umrüstungspflicht aufmerksam: "Wenn ein Gerät nicht angepasst wird, besteht eine erhebliche Gefahr." Beim Einatmen der Raumluft bestehe bei Nicht-Wechsel sogar Erstickungsgefahr. Daher wolle die NEW Netz GmbH im äußersten Fall Anschlüsse auch vom Netz trennen, sofern sich Eigentümer oder Mieter weigerten, ihr Gerät umzurüsten. Gegebenenfalls werde sich die NEW Netz GmbH auch Zutritt mit Polizeigewalt verschaffen.