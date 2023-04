Erasmus-Gymnasium Grevenbroich Hohe Nachfrage nach Schulseelsorge

Grevenbroich · Am Erasmus-Gymnasium gibt es seit November einen Schulseelsorgeraum. Der „Room to talk“ wird rege genutzt. Am Mittwoch kam der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland zu Besuch.

21.04.2023, 04:50 Uhr

Sabine Lindemeyer, Cathrin Linnartz, Michelle Didi, Adaobi Edeson, Laureen Memic, Thorsten Latzel und Michael Collel (v. l.) im „Room to talk“. Foto: Matheo Berndt

Bis zum Herbst vergangenen Jahres standen hier noch verstaubte Projektoren und alte Filmrollen, erzählt Michelle Didi. Die Lehrerin hat den Raum zusammen mit ihrer Kollegin Cathrin Linnartz seit August von Grund auf umgestaltet. Die eigentliche Veränderung liegt allerdings in seiner Funktion. Aus dem Abstellraum wurde der „Room to talk“ – ein Schulseelsorgeraum.