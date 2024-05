Erasmus-Gymnasium Grevenbroich Schule sensibilisiert für EU-Themen und lädt zur „Junior-Europawahl“

Um insbesondere die Erstwähler zu motivieren, am 9. Juni im Wahllokal (oder vorher per Brief) ihr Kreuzchen zu machen, wird es Anfang Juni eine „Junior-Wahl“ am Erasmus-Gymnasium geben, wie Stefan Bucher ankündigt. Unter realistischen Bedingungen werden die Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 Kandidaten „wählen“, die tatsächlich im hiesigen Wahlkreis antreten. Die Ergebnisse sollen für die Schule ausgewertet und später mit den Ergebnissen der echten Wahl verglichen werden.