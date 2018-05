Grevenbroich: Erasmus-Gymnasiasten bei der "Hexenjagd"

Grevenbroich Oberstufenschüler zeigen Millers Klassiker "Hexenjagd" in zwei Aufführungen heute und morgen.

"Zu jeder Zeit an jedem Ort könnte so eine Art der Verfolgung wie in diesem Drama stattfinden", nennt Heike Schmidt Gründe für die "ewige Aktualität" von Millers Werk. Um die "Mechanik von Denunziation und Machtmissbrauch zu zeigen und richtig in das Drama einsteigen zu können" hat der Mann, der sonst Musik und Pädagogik unterrichtet, das Stück rigoros gekürzt - und um Musik und Tanz erweitert. Einmal wöchentlich wird regulär geprobt, dazu kamen ein Theaterwoche in Nettetal sowie Kompaktproben vor den beiden Aufführungen an den vergangenen Wochenenden. "Das war toll, die Arbeit hat unheimlich was gebracht", sagt Jennifer Jarac. Die 18-Jährige spielt eine Landwirtin, sie hat aus dem vergangenen Jahr bereits Bühnenerfahrung und für sie sind durch die Ag enge Freundschaften entstanden, "die im regulären Schulbetrieb gar nicht möglich seien. Und sie habe auch viel für sich gelernt: "Diese Theaterarbeit trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Außerdem spreche ich jetzt viel klarer und deutlicher", und weil es für beide Aufführungen keinen Souffleur gibt, ist die mentale Leistung groß. "Das spornt sehr an", sagt sie über die Kopfarbeit.