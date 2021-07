Stadt gibt Entwarnung : Doch keine Bombe am Fürther Berg in Grevenbroich

Doch keine Bombe am Fürther Berg in Grevenbroich

An dieser Stelle sondierten Fachleute den Untergrund – ohne Befund. Foto: Kandzorra, Christian

Elsen Die Sondierung ist abgeschlossen, alle Probebohrungen brachten ein negatives Ergebnis. Eine Evakuierung des Areals um den Fürther Berg hätte für große Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt.

Der Verdacht auf einen Bomben-Blindgänger am Fürther Berg in Elsen hat sich nicht bestätigt. Wie die Stadtverwaltung am Mittwochmittag erklärte, ergab die Auswertung der 37 Mess-Bohrungen keinen positiven Befund. Damit kann Entwarnung gegeben werden: Anwohner müssen nicht mehr mit einer Evakuierung des Bereichs um den Fürther Berg rechnen.